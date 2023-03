Hernie discale : quelle est cette technique qui limite les douleurs postopératoires ?

De plus en plus, la chirurgie tente d’évoluer vers des techniques de moins en moins traumatisantes pour le patient. L’endoscopie rachidienne en fait partie. Cette technique permet d’opérer certaines pathologies lombaires, telles que les hernies discales, en diminuant le risque de complication et les douleurs postopératoires. L’objectif ? Décompresser les nerfs du dos, sans trop de dégâts. Plus d’explications avec le Dr Thibault Remacle, Neurochirurgien à l’hôpital de la Citadelle à Liège.