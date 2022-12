Hernando, Mississippi, et ''Set Sail'' le 13e album des North Mississippi Allstars

Beaucoup de références musicales, notamment le Allman Brothers Band, mais aussi le blues, la soul, les musiques roots américains, North Mississippi Allstars a fait appel à quelques artistes prestigieux comme Lamar Williams Jr (le fils du bassiste du Allman Brothers Band et de Sea Level) ainsi que William Bell ; légende de la musique soul, architecte du Memphis Sound chez Stax Records et ami très proches d’Otis Redding. William Bell, 83 printemps est toujours un fringant gaillard, en compagnie du North Mississippi Allstars avec ce titre : ''Never Want To Be Kissed''.