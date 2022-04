Hernan Losada, remercié par DC United, se retrouve sans club

Hernan Losada a été remercié par le club de DC United en MLS. Actuellement dernier au classement de la Conference Est, le club ne compte que six petits points après six rencontres et c’est le coach argentin qui est le premier à faire les frais de ce mauvais bilan.

Arrivé en janvier 2021 en provenance du Beerschot où il réalisait de très jolies choses, Losada avait un contrat courant jusqu’en juin 2023. Il est désormais de nouveau "libre" et "sur le marché". Voilà qui pourrait inspirer l’un ou l’autre club dans notre championnat. Losada qui ne sera pas vraiment parvenu à s’imposer aux Etats-Unis, alors qu’il espérait passer un échelon avec ce défi.