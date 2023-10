Hermoso est revenue sur le baiser forcé de Rubiales : "Sans le mériter, nous avons souffert plus que nous ne l’aurions dû à un moment historique pour nous"

Intégrée à ce Hall of Fame au même titre notamment que Francesco Totti, Xavi Hernandez, Kaka ou Carlo Ancelotti, Hermoso a expliqué l’importance que ce titre peut avoir dans l’évolution des mentalités et la fierté que cela amène à l’équipe espagnole : "Nous avons remporté un titre, nous avons fait le tour du monde et nous sommes devenus l’une des plus grandes équipes de l’histoire ; mais au fond, nous avons accompli quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus important. Nous n’étions pas championnes pour soulever un trophée qui reste dans nos armoires à trophées, pour recevoir une prime de compensation ou pour apparaître sur des milliers de premières pages qui se froissent avec le temps : nous étions championnes du monde parce que c’était le seul moyen qu’il nous restait d’être entendues, respectées et appréciées. Mon équipe nationale a changé le regard de beaucoup de gens sur le football féminin".

La joueuse de Pachuca a tout de même reconnu que l’épisode du baiser forcé avait quelque peu gâché la fête, même cet incident a servi à mettre la lumière sur une des problématiques qui rongent le sport féminin et la société en général : "Nous avons peut-être sacrifié certaines joies, certaines célébrations et, sans le mériter, nous avons souffert plus que nous ne l’aurions dû à un moment historique pour nous. Il est clair pour moi que nous avons une énorme responsabilité envers les nouvelles générations. À tous ceux qui n’ont pas de haut-parleur pour se faire entendre, je veux dire que ce combat nous appartient à tous. Nous gagnons sur le terrain et en dehors du terrain pour garantir un sport inclusif et une société inclusive qui nous protège tous".