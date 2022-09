Herman Van Dender remporte le prix du "Chocolatier Bruxellois de l’année" par Gault & Millau

Dans ses récompenses, l’institution a célébré aussi bien des chocolatiers très expérimentés que des nouveaux venus. Pierre Plas, qui remporte le prix de la Wallonie, a ainsi ouvert son magasin avec sa compagne peu avant la crise sanitaire. "Ses gourmandises ont fait l’unanimité auprès de notre comité de dégustation", a salué l’organisateur.



En Flandre, c’est le magasin brugeois The Chocolate Line qui a été primé. Représenté par Julius Persoone, fils du patron Dominique, et toute son équipe de production, l’enseigne a été récompensée pour sa capacité à rendre le chocolat "sexy, branché, cool et séduisant".

Enfin, du côté de la découverte de l’année, la surprise et l’excitation étaient totales pour Coralline et Christophe Prunier, qui ont repris le magasin de la mère du chocolatier – Michèle – et ont depuis ouvert une deuxième adresse à Herstal. Le jury a notamment pointé l’originalité des créations des Liégeois, qui se sont rencontrés durant leur formation avant de se perfectionner à Paris.