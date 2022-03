Hermalle-sous-Argenteau : nouveau projet immobilier contesté pour le site du château Dossin

Pour l’asbl PATRIVALIA, cette nouvelle mouture ne change rien : "il est prévu de démolir des biens repris à l’inventaire du patrimoine comme la conciergerie et le porche d’entrée. Le projet prévoit aussi que l’on détruise le parc en abattant la moitié des arbres c’est même le double par rapport au projet 2018", explique Olivier Carpentier, le président de l’asbl.

Quant au château proprement dit, il ne fait pas l’objet de cette demande de permis. On ne parle d’aucune réhabilitation pour l’instant et il se dégrade : "le propriétaire s’est amusé à obturer les fenêtres, la lumière ne passe plus. Il n’y a pas d’aération, de ventilation et le système de récupération d’eau sous toiture a été mis hors service. Tout pourrit à l’intérieur, les champignons s’y développent", ajoute Olivier Carpentier.

Les défenseurs du patrimoine craignent que le propriétaire ne laisse se dégrader volontairement le château pour le raser et le remplacer également par un immeuble moderne idéalement situé.

L' asbl a déjà envoyé ses remarques sur 6 pages au collège communal d’Oupeye.

L’enquête publique s’achève le 14 mars.