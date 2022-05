Hermalle-sous-Argenteau: le site de la gravière Brock fermé pour suspicion de grippe aviaire

Une fermeture jusqu'à nouvel ordre. Les amateurs de balades n'y ont donc plus accès. Des animaux morts ont été retrouvés sur place, notamment un canard.

La gravière Brock est un ancien site industriel d'extraction de gravier situé entre la Meuse et le Canal Albert. Entièrement réaménagé, elle est aujourd'hui un site naturel d'un grand intérêt biologique.

C'est dimanche matin que l'alerte a été donnée. "Dans le courant de la matinée, nous avons été prévenus par des riverains et un comité de pêcheurs qui gèrent avec nous la gravière qu'il y avait une carcasse de canard" explique le bourgmestre d'Oupeye, Serge Fillot. "Nous avons prévenu directement la DNF et l'Afsca. Il y a de très fortes chances que cet oiseau soit malheureusement décédé de la grippe aviaire. Par précaution, nous avons isolé tout de suite la carcasse de l'animal, et il nous a été recommandé par l'Afsca et la DNF de fermer le site. Nous avons donc procédé à l'évacuation du site. Et jusqu'à nouvel ordre, le site sera fermé puisque cette maladie est transmissible à l'homme."

L'animal mort va être analysé par l'Afsca qui confirmera ou non la présence de la grippe aviaire. Si c'est effectivement le cas, il faudra prendre des mesures d'isolement pour la gravière Brock. La commune espère que d'autres sites ne sont pas également contaminés.