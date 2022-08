Heritage Days : retour sur la colonisation qui a marqué le patrimoine bruxellois, les 17 et 18 septembre

Bruxelles participe cette année encore à la célébration européenne du patrimoine. L’année passée, 40 000 visiteurs avaient foulé les pavés de la ville à la découverte de bâtiments et d’histoires fascinantes.

Cette fois-ci, la capitale a décidé d’explorer les différentes traces laissées par la colonisation dans ses dix-neuf communes.

90 activités qui démêlent et éclairent l’histoire coloniale sont proposées, les 17 et 18 septembre.

Pour Bety Waknine, la directrice générale d’urban.brussels : "La thématique de cette année porte sur notre rapport à la colonisation et aux liens directs et indirects qui se sont forgés avec le Congo depuis le XIXe siècle. Cette thématique s’inscrit dans notre politique de sensibilisation et rencontre la nécessité d’informer et de réfléchir sur le passé, pour mieux appréhender le futur."

Place Saint Géry, affiches et réclames de l’époque coloniale seront passées au crible durant une conférence où les spectateurs seront amenés à questionner l’imaginaire colonial belge à travers sa propagande. A l’Atelier des Tanneurs, c’est du cacao dont on parle, et de la participation du Congo dans la renommée mondiale belge du meilleur chocolat.

Heritage Days c’est aussi beaucoup de promenades instructives à travers la ville, avec la possibilité d’en apprendre plus sur les noms de rues et les figures qui forgent notre quotidien. Une promenade insolite au Sablon, emmène les marcheurs sur les traces du colonialisme dans la BD. Une autre, Bruxelles métropole amnésique ausculte l’espace public et met en lumière les enjeux de la mémoire belgo-congolaise. Des balades qui permettent de redécouvrir nos lieux de vie : du Cinquantenaire à Matonge.