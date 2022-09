Heritage Days à Bruxelles : plus de 40.000 visiteurs au cours du week-end

Le succès de fréquentation a également été observé dans de grands classiques comme le Palais d'Egmont; le Grand Hospice; la Basilique de Koekelberg; Val Duchesse; le Cercle des Amis philanthropes; les Temples maçonniques de la rue de Laeken; le Cercle royal gaulois artistique et littéraire et les ambassades.

D'autres lieux ont eu du succès: les Parlements bruxellois, flamand, de la Fédération Wallonie-Bruxelles; l'Hôtel de Ville de Saint-Gilles, les Maisons communales de Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre et -Saint-Lambert; la Maisons d'Erasme; le Vieux Béguinage d'Anderlecht; les Musée et jardins David et Alice van Buuren et l'ensemble des musées participants; le Queens Brussels; et la Fondation médicale Reine Élisabeth/CHU Brugmann?

Sans oublier les Halles Saint-Géry où se déroulaient les expositions " Taking the country's side " et " Queering Brussels ".