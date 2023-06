Hérissons victimes de robots tondeuses: la région de Thimister fait exception

Durant les nuits, les robots tondeuses continuent de tuer ou de blesser, souvent mortellement, des hérissons.

Il y a eu des campagnes de sensibilisation. Des communes ont interdit l'usage nocturne des robots tondeuses. Et pourtant, certains centres de revalidation, les CREAVES, font face cette année à un important afflux de hérissons blessés par des robots tondeuses. Beaucoup ne peuvent pas être sauvés. Nous nous sommes rendus dans deux centres de revalidation de la région verviétoise.

Globalement, l'impact de l'usage nocturne des robots tondeuses sur la population de hérissons est à nouveau inquiétant. Mais le CREAVES L'Hermitage à Thimister figure parmi les exceptions. "Cette année, nous avons eu seulement trois entrées de hérissons blessés avec des robots tondeuses" explique Laurence Strat, sa responsable. "C'est un chiffre qui est en diminution par rapport à l'année passée. J'ai l'impression que dans notre région de Thimister, les gens ont pris conscience des dangers des robots tondeuses pour les hérissons."

Évitez de faire tourner votre robot tondeuse entre 18 heures et 8 heures

Mais elle sait que ce n'est pas le cas partout, et que d'autres centres wallons de revalidation perdent énormément de hérissons. Le CREAVES Le Martinet à Theux en reçoit régulièrement, un peu moins toutefois que d'autres centres. "Pour le moment, nous, on n'en a plus que 5 en soins" explique Mélanie Krings, la responsable du centre. "Il y en a qui ont été relâchés ici dernièrement, il y en a d'autres qui sont prêts à repartir. On en a eu qui, malheureusement, ont dû être euthanasiés à leur arrivée parce que les plaies étaient déjà beaucoup trop importantes. Avec les robots tondeuses, ce sont surtout des blessures au niveau de la tête et au niveau des pattes. Comme certaines personnes les laissent tourner la nuit, ça se passe la nuit, et du coup, on ne les retrouve pas avant plusieurs jours. Le mieux, c'est de ne pas faire tourner son robot tondeuse entre 18 heures jusqu'à 8 heures du matin le lendemain."

Autre message: voir un hérisson, animal nocturne, en journée n'est pas normal, c'est presque toujours le signe qu'il ne va pas bien et nécessite de l'aide.