« Here’s the Woman ! », une plongée dans les abysses à la Monnaie

Le deuxième volet de la trilogie " Is this the end ? " nous invite à suivre le parcours d’une femme en robe rouge égarée dans les limbes. Expérience sonore déroutante, l’opéra de Jean-Luc Fafchamps nous ouvre les portes d’un monde étrange, à mi-chemin entre la vie et la mort. " Here’s the Woman ! " est présenté jusque dimanche 24 avril à la Monnaie.

Le premier volet de cette trilogie avait vu le jour en septembre 2020. " Dead Little Girl " prenait la forme d’un opéra-filmé à travers lequel, le public pouvait suivre le parcours d’une jeune fille égarée dans les limbes, entre la vie et la mort. Diffusée en streaming sur le site de la Monnaie, cette production avait réuni près de 80.000 spectateurs.