"Here" de Bas Devos sélectionné pour le Festival international du film de Toronto

Le film a été sélectionné dans la catégorie Wavelengths, qui met en lumière les "voix audacieuses, visionnaires et autonomes" du septième art.

La première belge est prévue lors de la 50e édition du Film Fest Ghent, qui se tiendra du 10 au 21 octobre. Le long métrage sera également projeté lors du Festival du film de New York, qui aura lieu du 29 septembre au 15 octobre. Il avait été présenté en première mondiale en février dernier au Festival international du film de Berlin, où il avait remporté le prix du meilleur film dans la section "Encounters".

"Here" raconte l’histoire de Stefan (Stefan Gota), un ouvrier du bâtiment roumain vivant à Bruxelles, mais sur le point de retourner dans son pays d’origine. Avant son départ, il fait la rencontre de Shuxiu (Liyo Gong), une doctorante sino-belge spécialisée en bryologie. Le scénario et la réalisation sont de Bas Devos, la production de Marc Goyens pour Quetzalcoatl, avec le soutien des centres d’art Buda et Nona, ainsi que de Proximus. Le VAF a également soutenu le projet. La musique originale est, quant à elle, de Brecht Ameel.

"Here" est le quatrième long métrage de Bas Devos, après Violet (2014), Hellhole (2019) et Ghost Tropic (2020).