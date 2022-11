Herboristeries, ou lorsque les plantes doivent être infusées avec science et prudence

Dans son herboristerie, Ellen Desmecht prépare la commande d’un de ses clients : 150 grammes de griffes de chat pour renforcer l’immunité, et 100 grammes de bouillon-blanc pour libérer les poumons. Cette herboriste confirme le retour à l’usage des plantes : "Il y a quelques années, on a failli oublier les plantes. Maintenant on observe une plus grande fréquentation."

Une solution naturelle pour soigner leurs petits maux

"C’est encore plus le cas en ce moment car l’hiver va commencer. Donc les gens viennent faire leurs réserves. Ils recherchent une solution naturelle pour soigner leurs petits maux comme le nez encombré, la toux, tout ce genre de choses. En général, les plantes sont utilisées par prévention pour renforcer le système immunitaire ou pour soulager. "