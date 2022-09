Herbeumont: un nouvel espace multiservices tous âges confondus

La population de la commune de Herbeumont dispose d'un nouvel espace, que le Collège communal vient d'inaugurer. Dans la Maison Multiservices au coeur d'Herbeumont, on trouve désormais un espace d'accueil de la petite enfance, des locaux pour les jeunes et pour les aînés, et un espace culturel. Le tout dans le cadre de l'opération de développement rural de Herbeumont comme le précise la Bourgmestre Catherine Mathelin :

"On a eu la chance en travaillant sur ce projet, d'avoir un appel BWDR, donc un appel européen, et c'est une chance que ce projet corresponde aux critères demandés. Du coup cela nous permet de multiplier les projets, et ils sont riches parce que construits avec les citoyens.

L'objectif était de permettre au bâtiment d'avoir différentes fonctions, à destination de publics différents. On a ainsi pu créer ce qu'il nous manquait à Herbeumont. Et l'espace culture est équipé, pour des expositions par exemple, des cours de peinture... Tout cela au centre, à côté de la maison de village."