Herbeumont : un nouveau parking dédié aux camping-cars est en service

Avec l'arrivée de l'été, ce sont les camping-cars qui sont de sortie. Dorénavant, ils pourront s'arrêter sur la nouvelle aire de Herbeumont. Jusqu'il y a peu, les lieux étaient occupés par du camping sauvage. Dorénavant, 33 places sont prévues avec toutes les commodités. Électricité, eau, wifi, infrastructure pour vidanger les eaux grises et les eaux noires : tout est disponible moyennant le payement de 12 euros par nuitée.

"C'est vraiment peu cher. Si nous avions dû prendre une place dans un camping, cela nous aurait coûté deux fois plus cher au moins", confie l'un des touristes rencontrés sur place.

Cette nouvelle infrastructure est le fruit d'un partenariat public-privé entre la commune de Herbeumont et la société française Camping-car Park, leader sur ce marché outre-Quiévrain. Si le terrain et les installations sont communaux, la gestion de l'aire est privée.

"C'est la raison pour laquelle nous percevons plus de 8 euros sur les 12 déboursés par les touristes. Nous espérons grâce à cela devenir rentables dans les dix ans. Il faut pour cela qu'en moyenne 20% de l'aire soit occupée. Ce projet aura coûté 500.000 euros, mais 80% ont été subsidiés par la Région wallonne", remarque la bourgmestre Catherine Mathelin.

En Wallonie, il n'existe que 41 aires pour accueillir les camping-cars, et seule la moitié permet l'accès à l'eau, à l'électricité et à des installations de vidange des eaux usées. Or, il faudrait une aire de ce type tous les 30 kilomètres afin que le maillage soit parfait.

C'est la raison pour laquelle la Région wallonne lancera dès cet été un appel à projets pour qu'une vingtaine de nouvelles installations puisse voir le jour. Un budget de 4 millions d'euros a d'ores et déjà été débloqué par la ministre libérale Valérie De Bue.