La région d’Herbeumont attire de nombreux touristes en quête d’oxygène. L’offre de logements y est variée et originale : du camping rétro, au lit dans l’arbre en passant par des lodges sur pilotis ou des cabanes pour cyclistes, derrière chaque projet des hommes et des femmes, Ambassadeurs et Amoureux des paysages herbeumontois.