Herbeumont, destination de rêve pour le trail 4 saisons !

Le trail, ou pratique de la course à pied en pleine nature, attire de plus en plus d'adeptes! Terrains souples, paysages généreux et bol d'air garanti! Une belle façon de vivre cette discipline est de se rendre dans une Station de Trail®, un lieu 100% dédié au Trail. On y trouve des parcours, des services et des outils à la fois pour les débutants désireux d’apprendre et d’être encadrés, mais aussi une offre variée pour les passionnés. Les Ambassadeurs ont rencontré Florence Mathelin, coach sportif, en pleine séance dans les bois d'Herbeumont...