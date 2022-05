HERA Awards 2022

Dans ce travail, elle appliqué et analysé une grille d’évaluation alternative aux indicateurs de rendement, principalement utilisés dans l’évaluation des systèmes agricoles. Elle a considéré des critères environnementaux et sociaux pour évaluer le Réseau des Fermes Novatrices. Ce réseau hennuyer d’agriculteurs s’est lancé, depuis une dizaine d’années, dans le développement de techniques agroécologiques pour retrouver autonomie et résilience au sein de leurs fermes. Cette grille d’évaluation lui a permis de constater que l’agroécologie " restaure une plus grande diversité de services systémiques (résilience à l’érosion, diminution des ravageurs, activité microbienne intense…) et rencontre davantage les valeurs et attentes sociales que les systèmes conventionnels ". Suite à l’application de cette grille d’évaluation innovante, Fanny mène ensuite une évaluation réflexive sur le processus de mise en œuvre de celle-ci et partage ses expériences sous forme de recommandations pour les futures recherches participatives et multidisciplinaires.