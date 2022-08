Heptathlon : Thiam solide leader après le lancer du javelot, Vidts 4e et candidate à la médaille avant le 800m

Nafissatou Thiam occupe solidement la première place du classement de l'heptathlon des Championnats d'Europe de Munich après six des sept épreuves au programme. L'autre Belge engagée, Noor Vidts, pointe à la quatrième place et est toujours bien placée dans la course à la médaille.

Nafissatou Thiam compte 5776 points, soit 172 de plus que sa plus proche concurrente, la Suissesse Annik Kälin (5604). La Polonaise Adrianna Sulek est troisième avec 5560 points, juste devant Noor Vidts (5497 points) qui pourra mettre en avant ses qualités sur le 800 mètres pour tenter de se faire une place sur le podium.

Pour terminer, Nafi Thiam et Noor Vidts se retrouveront à partir de 21h55 pour le 800 mètres, dernière des sept épreuves. Vous aurez l'occasion de suivre la course décisive en direct vidéo sur Tipik et sur notre site en direct commenté.