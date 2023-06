Heppignies : le "Vanilla Sky" détruit par un incendie

Un important incendie a détruit le site "Vanilla Sky" cette nuit à Heppignies. L’endroit est bien connu pour ses soirées et avant-soirées festives, ses soirées conceptuelles, ses afterworks, ses DJ sets.

Les pompiers ont été appelés sur place vers 3h30 et à leur arrivée, la plupart des structures en bois étaient la proie des flammes. Ils sont restés sur place plusieurs heures. Le site est quasiment totalement détruit. Toutes les activités prévues sont évidemment suspendues.Quant aux causes de cet incendie, selon les responsables de "Vanilla Sky", il serait d’origine criminelle : les caméras de surveillance auraient filmé l’auteur sur place au moment des faits.