Hépatites infantiles non expliquées : y a-t-il un lien avec le Covid-19 ? Faut-il s'inquiéter

C'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui l'a annoncé ce samedi soir : un premier cas de la mystérieuse hépatite infantile a été signalé en Belgique.

Au total, 169 cas ont été recensés au niveau mondial, dont 114 rien qu'au Royaume-Uni où les premiers cas ont été détectés en Ecosse.

Cette infection qui s'attaque au foie, mais qui n'est pas une hépatite classique, touche principalement des enfants de moins de 5 ans (même si la vigilance actuelle concerne tous les enfants de moins de 10 ans).

Des hépatites non expliquées, c'est assez courant

Mais pas de quoi s'inquiéter pour l'instant selon le pédiatre et infectiologue, Pierre Smeesters. Pour ce responsable de l’unité pédiatrique à l'Hôpital des enfants, il n'est pas rare de voir des hépatites non expliquées chez de jeunes enfants : "Nous avons eu depuis janvier deux cas qui rentrent dans les critères de la surveillance actuelle. Mais avoir deux cas d'hépatite, non graves, sur une période de 4 mois n'est pas exceptionnel pour l'Hôpital des Enfants. Donc, nous n'avons pas de différence par rapport à nos habitudes sur cette pathologie-là".

Une situation évidemment toute autre que celle du Royaume-Uni où les cas sont beaucoup plus nombreux que d'habitude et les enfants, fortement malades.

Y a-t-il un lien avec le Covid-19 ?

Ces hépatites non expliquées pourraient-elles être une conséquence du Covid-19 ? "C'est une des hypothèses à considérer", mais ce n'est pas celle qui est privilégiée aujourd'hui, selon le Dr Smeesters. "L'hypothèse d'une infection à l'adénovirus est l'hypothèse prédominante pour l'instant".

"L'adénovirus est un autre virus bien connu en pédiatrie. C'est un des virus qui est associé à des infections gastro-intestinales, des gastro-entérites et des infections respiratoires. Mais il y a des milliers de virus présents".

Et de préciser que la piste d'une intoxication, avec la peinture d'un jouet par exemple, n'est pas formellement exclue non plus.

Quels sont les symptômes auxquels il faut être attentifs ?

Le symptôme évident a détecter, c'est la jaunisse. Donc si la peau et le blanc des yeux de votre enfant deviennent jaunes, il faut aller consulter.

Il y a aussi des douleurs abdominales qui peuvent être plus ou moins importantes.