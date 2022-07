Les hépatites virales B et C touchent 325 millions de personnes à travers le monde et causent 1,4 million de décès chaque année. C'est la seconde maladie infectieuse la plus létale après la tuberculose. Elle est pourtant évitable et soignable et dans le cas de l'hépatite C, elle est même curable.

Revenons sur cet article dans le cadre de la Journée mondiale contre l'hépatite.