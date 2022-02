Hep Taxi ! : Thierry Michel, documentariste belge engagé, livre son treizième film sur le Congo avec L’Empire du Silence

Né à Charleroi en 1952 d’un père comptable et d’une mère professeure d’art dramatique, de diction et de français, le jeune Thierry suit les événements de mai’68 depuis sa radio en écoutant Europe 1. Son engagement politique naît à cet instant : il sera du côté des opprimés, de ceux qui souffrent de toute forme d’injustice mais toujours du côté de la résistance face au système. Et en plus de simplement s’y intéresser, il va assez vite ressentir ce besoin quasi viscéral d’être sur le terrain, d’accompagner tous ces gens en révolte.

C’est pourquoi il décide de rapidement tourner la page des humanités en passant son jury central pour rentrer à l’IAD à l’âge de seulement 16 ans. Ensuite, dans un esprit toujours rebelle, on le voit plus souvent sur le front des grèves ou des manifestations, caméra en main, plutôt que sur les bancs de l’IAD. Puis, étonnamment, il arrête ses études 1 an plus tard pour aller travailler en usine, par " engagement " comme il le dit si bien. Heureusement pour nous, il rencontre une autre pointure du cinéma documentaire belge, Paul Meyer. Ce dernier va le recadrer et l’encourager vivement à reprendre ses études, ce que Thierry fait sans broncher. Il reprend l’IAD où, en plus d’assister Paul Meyer sur ses films, il suivra l’enseignement d’Henri Storck, dont il se dit également l’héritier.