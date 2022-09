Hep Taxi : spéciale 20 ans avec des stars à gogo

On n’a pas tous les jours 20 ans. C’est d’autant plus vrai qu’en télévision, une telle longévité se fait rare. Raison de plus pour célébrer le concept d’Hep Taxi créé par Renaud Falys. Après 20 ans de bons et loyaux services, Jérôme Colin se demande s’il ne serait pas temps pour lui d’envisager de faire carrière dans la ville lumière.

Tandis qu’à Paris, plusieurs animateurs du PAF rêvent de Bruxelles, fin prêts à s’installer derrière le volant du taxi. Au casting : Michel Drucker, Laurent Romejko, Stéphane Bern, Samy Naceri, Thierry Beccaro, Jean-Pierre Foucault. A qui Maureen Louys et Justine Henin comptent bien damer le pion. Que de surprises au scénario de cette spéciale 20 ans insolite qui sera diffusée en prime time, ce 18 septembre à 20h36 sur La Trois.