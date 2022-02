Hep Taxi ! : Philippe Manœuvre, le journaliste et critique rock, en plein trip dans sa nouvelle autobiographie, Flashback Acide

Né en 1954, le jeune Philippe se passionne pour la musique dès l’adolescence. Après avoir écouté entre autres Jacques Brel, enfant, il achète son premier disque à 14 ans, Baby, Come Back des Equals. Lecteur assidu de revues spécialisées à une époque où la popularité du rock est en croissance constante, il quitte sa Marne natale pour Paris et devient logiquement critique de musique rock. Il sera d’ailleurs, par la suite, de 1993 à 2017, rédacteur en chef du magazine Rock & Folk.

Et ce n’est qu’une partie de l’iceberg : il a aussi été journaliste et secrétaire de rédaction pour Métal Hurlant, le magazine de la contre-culture des années ’80, puis a été révélé au grand public via des émissions télé telles que Sex Machine, Les Enfants du Rock ou encore La Nouvelle Star ainsi qu’en radio, à France Inter ou aux Grosses Têtes, et ce encore aujourd’hui.

Également auteur d’une vingtaine de livres, il écrit notamment les biographies de Michael Jackson, Michel Polnareff ou encore Joeystarr. Au cours de cette carrière médiatique riche et variée, il fera bien sûr des rencontres qui le marqueront à jamais et avec lesquelles il n’est pas près d’oublier ses meilleurs trips comme les pires… Aujourd’hui, Philman est aussi et surtout un père de famille clean et attentionné. Surtout quand il sait qu’il peut avoir un débat sur l’éternel duel entre les Stones et les Beatles avec son fils de 10 ans !