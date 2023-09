Hep Taxi : Nile Rodgers, le guitariste et producteur de génie qui fait danser la planète

" Notre label voulait qu’on produise les Rolling Stones. J’ai dit : "mais on ne peut pas faire ça ! Parce qu’on joue sur tout ce qu’on produit. Alors quoi ? Je prends la guitare de Keith Richard ? Donc ça ne pouvait pas marcher. Et donc ça a été Sisters Sledge " raconte Nile Rodgers. Les quatre sœurs Sledge vont connaître la gloire avec We Are Family et He’s the Greatest Dancer. Ensuite, c’est Diana Ross pour son album Diana (1980) comportant les inoubliables I Coming Out, Upside Down et My Old Piano.

Pour David Bowie, Nile Rodgers compose l’album Let’s Dance (1983) où figurent China Girl et Modern Love, pépites pop intemporelles. " Il voulait que je fasse ce que je faisais le mieux. Pour moi, c’était le jazz. Donc, je lui demande s’il veut du jazz, il me dit : "Non, ce que tu fais le mieux, ce sont des hits ! Et ce que tu fais encore mieux, ce sont des albums hit ! C’était une fierté pour moi, d’avoir un gars qui jouait comme ça. Et moi, je le transformais comme ça : Je me sentais le roi du monde " confie Nile Rodgers.

Avec Madonna : " c’était même un peu plus intéressant encore, parce qu’elle était venue avec des démos. Et toutes ses démos étaient générées par séquenceur électronique. Je lui ai dit :"Tout le monde peut faire ça : utiliser un séquenceur." Mais si mon groupe joue ça, ça sonnera tout à fait autrement. Parce que Chic avait son propre son original. Donc je lui ai proposé de jouer ses disques " raconte-t-il. Au final, ça donne Like a Virgin (1984) qui lance la carrière de Madonna. Son plus gros succès en termes de vente. Vingt et un millions d’exemplaires !

Pour les Anglais de Duran Duran, Nile Rodgers a signé l’album Seven and the Ragged Tiger dont le fameux hit, The Reflex. Pour les Australiens d’INXS, c’est Original Sin. C’est également Nile qui relance la carrière de Sheila avec son tube disco, Spacer. Il collabore avec Georges Michael sur Fantasy encore avec Avicii pour l’album True. On doit aussi à Nile Rodgers, Get Lucky, Lose Yourself to Dance et Give Live Back to Music des Daft Punk.