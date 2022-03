Hep Taxi ! : Leïla Slimani sort le deuxième volet de sa trilogie sur les traces de sa généalogie

Leïla Slimani poursuit sur sa lancée en sortant Regardez-nous danser, nouveau roman qui nous emmène dans le Maroc des années 60. Il s’agit du deuxième volet d’une trilogie qui a débuté en 2020, Le Pays des Autres, dans laquelle elle aborde ses racines familiales.

Sa carrière littéraire prend forme lorsqu’elle part vivre à Paris après son bac effectué au Maroc, son pays natal, pour rédiger des piges au journal Jeune Afrique. Ce travail lui permet de beaucoup voyager, de voir le monde. Puis, en 2014, elle séduit la critique avec son premier roman, Dans le jardin de l’ogre. Erotique, cru et violent, elle nous y conte la descente aux enfers d’une nymphomane. L’idée lui est venue avec l’affaire DSK : elle s’est inspirée de cette obsession du corps mais du point de vue d’une femme… Ensuite, c’est en 2016 que Leïla voit vraiment sa vie professionnelle changer du tout au tout lorsqu’elle reçoit le prix Goncourt pour Chanson Douce. Avec une adaptation au cinéma en 2019 avec Karin Viard et Leïla Bekhti, en plus d’une flopée d’autre prix, c’est la consécration : elle est sollicitée de toutes parts, à tel point qu’elle ne sait presque plus où donner de la tête. Même si elle a toujours su qu’elle voulait devenir écrivaine, elle ne l’a pas du tout vu venir.

Aujourd’hui, elle vit à Lisbonne, Paris n’étant selon elle plus adaptée à sa vie de famille. Puis, surtout, cela lui permet non seulement de vivre près de la mer mais aussi d’être constamment baignée dans une lumière qui n’est pas sans lui rappeler celle de Rabat, la ville de son enfance… De quoi l’inspirer dans son rythme d’écriture : elle écrit parfois jusqu’à 12h par jour !