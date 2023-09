Hep taxi : le rêve américain de cinq artistes et talents belges établis à New York

Entre Verviers, sa ville natale et New York, Julie Deffet n’a pas hésité longtemps. Dès 2013, elle part étudier la réalisation à la New School of New York. Productrice associée du film, The Drummer et de la série After Forever récompensée par un Emmy Award, Julie a été primée en festivals pour son premier film, Fire in Water. Depuis janvier 2023, la cinéaste belge donne cours à la New York Film Academy et tourne à présent le pilote d’une série autobiographique relatant les hauts et les bas d’artistes trentenaires habités par leurs passions.