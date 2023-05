Hep Taxi : la rock star ukrainienne, Sviatoslav Vakartchouk, leader du groupe Okean Elzy, en tournée mondiale et sur les lignes de front

Formé en sciences politiques et au leadership à Yale et à l’Université de Standford aux Etats-Unis, Sviatoslav Vakartchouk fut élu député parlementaire par deux fois. A 32 ans, dans les rangs du parti, Bloc Note Ukraine de Viktor Iouchtchenko dont démissionne un an plus tard, en 2008, dégoûté par le système de gouvernance du pays. Et en 2019, avec Holos (La Voix), le parti libéral pro-occidental qu’il a fondé pour lutter contre la corruption et l’oligarchie. Sa formation dépoussière littéralement la politique avec des représentants issus de la société civile, économique, sociale et militante.

" J’ai aussi montré à la population que l’on peut faire quelque chose en politique sans avoir besoin de s’accrocher au pouvoir " dit Sviatoslav Vakartchouk. Si notre homme quitte la politique en 2020 pour se concentrer sur la musique. Cela ne l’empêche pas d’exprimer haut et fort son souhait d’adhérer à l’Europe et à l’O.T.A.N. qui sont " des buts en soi pour les Ukrainiens […] deux clubs pour qui la dignité et la liberté sont des valeurs de base. C’est pourquoi nous voulons rejoindre ces clubs " précise-t-il.