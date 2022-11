Hep Taxi : l’humoriste Paul Mirabel redéfinit la masculinité à travers son one man show, « Zèbre »

Grand prix du festival de l’humour de Paris et lauréat du Best de l’humour en 2019, Paul le perfectionniste va rôder son Zèbre pendant deux ans. Chaque représentation est un carton car entre-temps, aux prémisses de l’hiver 2020, le Festival de Montreux a lancé sa carrière. L’humoriste y a présenté Je me suis fait racketter. Sketch de huit minutes devenu viral sur le Net avec 25 millions de vues à ce jour ! Un succès qui n’a pas échappé à Nagui qui l’engage aussitôt dans La Bande originale sur France Inter. Chaque semaine, Paul Mirabel y épingle l’actualité à travers sa lorgnette personnelle.

L’écriture s’avère être parfois une gageure. "C’est douloureux. Je me vois, il y a deux ans, partir seul le matin à 7h30 dans le froid, pour aller écrire des blagues dans un café face à un mur. C’est pas la partie la plus agréable mais c’est nécessaire " raconte-t-il. Mais ce gros bosseur n’est pas à un sacrifice près. Il a mis " beaucoup de choses de côté dans la vie personnelle pour que ça tienne la route et que j’en fasse mon métier " dit Paul.

Paul Mirabel a la réussite modeste. Au mot succès qui lui semble exagéré, il préfère dire des choses positives. Et de préciser : " des changements positifs dans sa vie, ça se prépare parce que c’est pas quelque chose d’évident et d’acquis ". Lucide et cohérent, le garçon. Mais aussi attachant. L’évocation de son petit frère autiste dans son spectacle et dans le taxi en témoigne.

Lorsqu’il affirme à Jérôme Colin : " j’essaye d’être une bonne personne. C’est mon mantra en me levant le matin ", on le croit volontiers. Et alors que la course s’achève, Paul Mirabel déclare : " J’aime beaucoup ce tour en taxi, je n’ai pas envie que ça s’arrête ". On est définitivement conquis !