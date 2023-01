Hep Taxi : l’humoriste Jérémy Ferrari a fait de ses troubles, une force et un spectacle, « Anesthésie générale »

Alors que Jérémy Ferrari est sur le point d’abandonner son rêve de faire carrière dans l’humour, Laurent Ruquier va le révéler, en 2010, au grand public dans On ne demande qu’à en rire sur France 2 et en radio dans On va se gêner sur Europe 1. Au même moment, le one man show de Jérémy sur les religions, Hallelujah Bordel fait un carton. Tout comme le suivant, sur les guerres et les attentats, Vends 2 pièces à Beyrouth qui figurera parmi le top 5 des meilleurs one man shows de l’année 2016, réunissant quelque 300.000 spectateurs.