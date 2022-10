Hep Taxi : l’actrice, réalisatrice et chanteuse Sandrine Kiberlain, plus libre que jamais

Son premier album intitulé avec humour, Manquait plus que ça dont elle signe les textes paraît en 2005. Alain et Pierre Souchon ainsi que Camille Bazbaz le mettent en musique. Deux ans plus tard, les mêmes adjoints d’Etienne Daho et Michaël Furnon de Mickey 3D orchestrent le second opus de la blonde vénitienne, coiffé du titre " Coupés bien net et bien carré ".

Depuis le 26 janvier 2022, date de sortie de son premier long métrage, Une jeune fille qui va bien, Sandrine Kiberlain est aux yeux du public, une réalisatrice. A travers le destin d’une jeune femme insouciante brisée dans son élan de vie par la folie des nazis, elle rend hommage à ses quatre grands-parents juifs polonais rescapés de l’horreur dont elle tire sa ligne de vie et de conduite. Sandrine Kiberlain est actuellement à l’affiche de Chronique d’une liaison passagère d’Emmanuel Mouret et de Novembre de Cédric Jimenez.