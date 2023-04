Hep Taxi : l’actrice et réalisatrice, Aïssa Maïga sur le front du réchauffement climatique avec son nouveau documentaire

Lors de la cérémonie des Césars 2020, Aïssa Maïga fait, à la surprise générale, un discours qui jette un froid. Avec humour et aplomb, elle appelle à compter le nombre de noirs présents dans l’assemblée et confronte la profession face à la quasi-invisibilité des acteurs, cinéastes et producteurs issus des territoires outre-mer, de l’immigration africaine et asiatique dans le cinéma français.

" Le sentiment de rejet, de non-appartenance, la perpétuation des discriminations, l’attentisme de ce secteur face à ce problème de société, je le ressens ce décalage et là j’ai verbalisé. Parce que le souci quand ça s’exerce dans un milieu comme le cinéma, c’est qu’on produit de l’imaginaire. Et cet imaginaire-là, il infiltre, imprègne les esprits et ça a une conséquence sur nos vies, ensuite " explique Aïssa Maïga.

En 2018, elle publie Noire, n’est pas mon métier aux éditions Seuil. Ce livre manifeste compile à travers moult détails féroces, les déconvenues vécues par seize actrices noires et métisses. Son témoignage, comme ceux de ces dernières, est édifiant. Aïssa y relate comment elle fut gommée de l’affiche d’une comédie romantique alors qu’elle incarnait le rôle féminin principal aux côtés d'un acteur connu.