Hep Taxi : l’actrice Diane Kruger, star du cinéma européen et américain

Dans la filmographie éclectique de Diane Kruger, il y a également le thriller Pour elle de Fred Cavayé qui lui offre son second succès critique français. Mais aussi Mister Nobody (2010) de Jaco Van Dormael ou encore Les adieux à la reine de Benoît Jacquot. Et surtout In the Fade du réalisateur Fatih Akin. Première production en langue germanophone de l’actrice qui décroche avec ce drame, son prix d’interprétation féminine à Cannes en 2017.

Pour se glisser dans la peau de Katja, cette femme qui a perdu son fils et son mari dans un attentat néonazi, Diane a suivi pendant six mois des cercles de paroles de personnes dont les proches ont été assassinés. " Je me suis aperçue de plein de choses dans ma vie en observant le deuil et la souffrance de ceux qui restent […] J’ai vraiment compris la souffrance humaine qui m’a hanté et me hante encore aujourd’hui. Je ne dormais plus. Ça m’a imprimé pour la vie" confie Diane Kruger.