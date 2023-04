Hep taxi : l’acteur et metteur en scène, Jacques Weber raconte 50 ans de souvenirs dans son dixième livre, « On ne dit jamais assez aux gens qu’on les aime »

Il a suffi d’une phrase lors d’une représentation de " L’Avare " de Molière pour que le jeune Jacques, âgé de douze ans et demi, ait la révélation. " Qu’est-ce Seigneur Harpagon ? Je vous vois tout ému ". Je me souviens d’avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Une espèce d’émotion incroyable. Et je me suis dit : ça y est, c’est sûr, je vais faire du théâtre. Comme une évidence " confie Jacques Weber.

Il se forme au cours Florent, puis à l’école de la rue Blanche et pour finir, intègre à 20 ans, le Conservatoire de Paris dont il sort avec le très rare prix d’excellence. " J’en suis encore un petit peu fier. Tout en gardant les distances sur toutes formes de vanité intempestive " avoue-t-il. C’est la revanche du cancre au parcours scolaire totalement déconnant. Celle de ce fils de physicien suisse, longtemps rabaissé par son père et ses grands-parents à cause de son désintérêt pour l’apprentissage et son indiscipline notoire.

Jacques, ce rebelle auréolé de prix dramatiques, a néanmoins refusé d’entrer à la Comédie Française. Un scandale ! Et une première dans l’histoire de cette vénérable institution. " On sortait de mai 68 et on était très politisé. Et moi, j’étais naturellement sur les barricades et marxiste, léniniste (…) Pour moi, la Comédie Française, c’était le théâtre bourgeois " dit-il.