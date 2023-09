Hep Taxi : gros plan sur six talents belges qui ont conquis New York

Née à Bruxelles, Diane Von Fürstenberg arrive à New-York en 1970 avec une valise remplie de robes en jersey. Quatre ans plus tard, sa célèbre robe portefeuille devient un phénomène de mode, un symbole d’indépendance féminine et de glamour. Sous la marque qui porte son nom, la styliste va se muer en femme d’affaires avisée. Le magazine Forbes la classe parmi les vingt femmes les plus puissantes au monde.

Auteure des livres autobiographiques, Diane : A signature life et The Woman I Wanted to Be, la styliste féministe est aussi philanthrope. C’est elle qui a financé la réhabilitation de la High Line et la création de Little Island, espaces publics prisés des New-Yorkais. Ainsi que la rénovation de la statue de la Liberté dont elle est la marraine.