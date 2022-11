Hep Taxi : Bigflo et Oli ont, encore et toujours, le vent en poupe pour hisser haut leur rap fédérateur

Avec Gangsta, " un truc qu’on a écrit à 12 ans, notre premier tube sans public " repris, a posteriori, sur leur premier album, La Cour des grands, Bigflo et Oli dévoilent la sage teneur de leur hip-hop. Leur appétit assumé pour les céréales et Bob l’éponge est à mille lieues de la provocation et des clichés machos bling-bling des rappeurs sulfureux. Ce qui rassure bien sûr les parents des jeunes fans de Bigflo et Oli. De plus, leurs sous-textes distanciés sur des sujets de société suscitent un intérêt qui favorise les collaborations.

Parmi les plus prestigieuses, citons celle avec Stromae sur Dommage, chanson originale de l’année aux Victoires de la musique 2018. Mais aussi, Joey Starr pour Trop tard. Des titres issus de leur second album, La Vraie vie. L’année suivante, Bigflo et Oli rempilent pour deux nouvelles Victoires, l’artiste masculin de l’année et l’album musique urbaine qui sacre leur troisième disque, La Vie de rêve.