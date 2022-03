Hep Taxi ! : Asia Argento signe son retour au grand écran cette année

Après une période compliquée dans sa vie privée, Asia s’est relevée et ne s’avoue pas vaincue par la vie. Elle compte rester actrice en se fiant aux hasards de l'existence et aux projets que les réalisateurs lui confient. Elle est actuellement à l’affiche de Sans Soleil, premier film de sa réalisatrice turque basée à Bruxelles, Banu Akseki. Elle y interprète une mère de famille qui souffre d’une étrange maladie dont le seul remède se trouverait dans l’addiction, jusqu’au point de non-retour. Son fils de 5 ans est alors adopté par un couple aisé et 10 ans plus tard, alors que des éruptions solaires affectent la Terre, l’adolescent interprété par Louka Minnella voit resurgir une femme qui ressemble à sa mère biologique… Il part à la quête de cet amour disparu.