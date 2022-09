Hep taxi : Amadou et Mariam, le couple aveugle du Mali qui force le respect

Dès ses 6 ans, Mariam se produit comme chanteuse dans les mariages. Amadou, précoce lui aussi, découvre, le tam-tam alors qu’il n’est qu’un bambin. Puis ce sera l’harmonica et la flûte jusqu’à ses 14 ans où la guitare les supplante. Celui qui se rêve en David Gilmour africain et que l’on surnomme Jimi Hendrix pour sa dextérité officie déjà dans de nombreux orchestres maliens. A 20 ans, Amadou rejoint le plus prestigieux d’entre eux, Les Ambassadeurs du Motel dont le chanteur n’est autre que Salif Keita.

Entre-temps à Bamako, une structure pour les aveugles voit enfin le jour en 1973. Mariam y enseigne le chant et le braille. A mille lieues d’imaginer y rencontrer la femme de sa vie, Amadou intègre l’institut sans grande conviction. Et pour cause, " je gagnais déjà ma vie comme musicien " explique Amadou. L’Eclipse Orchestra, le groupe musical du centre va consolider leur lien. " Les gens trouvaient qu’il y avait beaucoup d’harmonie entre elle et moi, Qu’on faisait un beau couple " dit Amadou.