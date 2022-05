Hep Taxi ! : Ai Weiwei, la puissance révolutionnaire de l’art

Ai Weiwei est un des artistes majeurs de la scène artistique indépendante chinoise, à la fois sculpteur, performeur, photographe, architecte, réalisateur.

De 4 à 19 ans, Il grandit dans les camps de travail du goulag chinois aux côtés de son père, le grand poète et intellectuel, Ai Qing, dissident du régime. C’est là qu’il va prendre conscience de la puissance révolutionnaire de l’art.



Comme c’est rarement le cas, l’artiste résolument engagé contre la répression et fervent défenseur de la liberté d’expression, se raconte à Jérome Colin. Il évoque longuement son père et les années de goulag endurées à ses côtés au service de nettoyage des toilettes du camp !

" Pour moi, c’est très important d’exprimer combien l’humanité peut aller loin dans la bassesse "

A 20 ans, il fuit la Chine et s’envole vers les Etats-Unis. Il y vit pendant une douzaine d’années. Mais en 1983, son père est hospitalisé. A 36 ans, Ai Weiwei décide -au prix de sa vie- de rentrer au pays. Il y poursuit son engagement artistique, vécu comme une provocation par le régime. Cela lui vaut d’être emprisonné à maintes reprises. Mais pour autant, il ne cesse jamais son combat contre les autorités de son pays natal.