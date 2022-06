Hep Taxi : 20 ans en 20 podcasts audio et bien plus encore !

Le 27 septembre 2002, le tout premier client est le réalisateur, romancier et homme des médias, Stefan Liberski. Et son chauffeur à l'époque, le comédien, Vincent Lecuyer. Tandis que ce dernier l’emmenait dans le quartier interlope de Bruxelles, Liberski s’adonnait à une savoureuse critique de la culture junk food et de la téléréalité.

En 2004, c’est le journaliste Jérôme Colin qui prenait définitivement le volant et accueillait la populaire, Annie Cordy, le temps d’une course enjouée et pleine de malice. L’année suivante, c’était au tour de l’humoriste, Guy Bedos. " Il était très touchant parce qu’il a une grande gueule comme ça. Et en fait, quand on parlait avec lui, on se rendait compte combien, il était dans le doute de l’amour que les gens lui vouaient. Très émouvant ! " se souvient Jérôme.

" Quand l'invité part sur des trucs imprévus et que ça part un peu en sucette, je me dis : "chouette"" ( Jérôme Colin)

L'imprévisible s'annonçait en 2007 avec Joey Starr. L'ex-leader deNTM déboulait non sans impressionner notre présentateur : " J’avais un peu le trac avant de tourner parce qu’évidemment, je connaissais la réputation du bonhomme. Donc j’emmenais pas large(...) Petit à petit, je me suis dit mais c'est un nounours en fait ".

En 2009, cap sur Paris pour y rencontrer le chanteur, Christophe lors d’un tournage de nuit mémorable qui a duré jusqu’à l’aube. L’anecdote du moment partagé sur la page Facebook d’Hep Taxi en dit long sur la personnalité singulière de l'auteur d'Aline et des Mots bleus.