Henry Cavill reviendra bien comme Superman !

Cette annonce a mis le feu aux réseaux sociaux, en particulier chez les fans de DC. Henry Cavill incarne ainsi Superman depuis 2013 avec “Man of steel”, réalisé par Zack Snyder. Il réenfilera la cape dans “Batman v Superman” en 2016, “Justice League” en 2017 ainsi que le nouveau montage du film par Zack Snyder en 2021. La volonté de Warner de relancer un univers cinématographique partagé avec les personnages de DC se voit donc appuyée par ce retour d’un acteur très apprécié des fans. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir quels sont ces nouveaux projets annoncés dans la vidéo, sachant que le studio aurait engagé Christopher McQuarrie (derrière “Jack Reacher” et “Mission Impossible : Fallout”) pour rédiger le scénario d’une suite à “Man of steel”.

