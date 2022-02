Henrietta Lacks - Au National les 18 et 19 février

Le drame de la famille Lacks va bien au-delà de la mort tragique d’Henrietta. En effet, lors des séjours à l’hôpital, l’équipe médicale prélèvera des tissus sur le corps d’Henrietta à son insu. Or, les cellules de cette femme permettront des avancées majeures dans le domaine de la science. En effet, celles-ci sont dotées de la particularité de se développer à l’infini ; elles seront les premières à être développées " in vitro ". Elles permettront des avancées médicales colossales, parmi lesquelles la mise au point du vaccin contre la poliomyélite, une meilleure connaissance des tumeurs et des virus, une progression dans les connaissances du clonage et de la thérapie génique. Le tout à l’insu de la famille Lacks, qui ne sera informée de ces démarches qu’en 1975, alors que le milieu médical était parfaitement au courant des origines de ces tissus.



Les prélèvements qui ont été effectués sur Henrietta Lacks pendant son traitement à l’hôpital, sans son consentement, et l’usage qui en a été fait dans le milieu de la recherche, notamment à des fins commerciales, posent de sérieuses questions quant à la vie privée et les droits des patients. Bien au-delà du racisme (l’origine ethnique d’Henrietta Lacks aurait-elle influencé les soins reçus et l’absence de consentement…l’affaire reste controversée), c’est une approche de l’intégrité physique de chacun.e dont il est question. 70 ans après, ce point reste criant d’actualité.



