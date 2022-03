Henri Salvador, l'homme-orchestre, éblouissant fantaisiste et créateur de sketches

Henri Salvador est né à Cayenne en Guyane le 18 juillet 1917. Il se lance dans le spectacle à l’âge de 13 ans avant d’embrasser une carrière de chanteur. Tout s’enchaîne alors pour l’artiste. Il est sur toutes les scènes de music-hall, notamment dans la revue de Mistinguett, "Paris s’amuse". Il rejoint aussi l’orchestre de Ray Ventura et y démontre tout son talent d’interprète et de fantaisiste. Henri Salvador a en effet plus d’une corde à son arc. Il est excellent musicien, a une très belle voix et son rire est communicatif. Un rire exceptionnel qui avait déjà marqué les artistes du cirque Modrano. Assis dans les gradins, l'enfant Henri salvador s'esclaffe si fort que le clown lui demande de revenir tous les dimanches, lui apprenant des gags en échange de son rire. Si bien que si on doit à l’artiste des chansons populaires qui traversent les générations comme " Maladie d’amour ", " Le loup, la biche et le chevalier ", " Syracuse ",…son répertoire est aussi teinté d’airs humoristiques : " Le travail, c’est la santé ", " Zorro est arrivé ", " J’aime tes genoux ", … soit, plus de 45 ans de création. A noter également que dans les années 60, il réalise des sketches pour les émissions de variétés de Maritie et Gilbert Carpentier. Il obtient même sa propre émission en première partie : " Salves d’Or ". Durant les années 80 et 90, le chanteur se retire de la scène avant de faire un retour fulgurant dans les années 2000 avec le titre : " Les jardins d’hiver ". Henri Salvador s’éteint à Paris le 13 février 2008.