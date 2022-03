Henri PFR, Vitaa & Slimane, Typh Barrow, Black M… : La Voice Family en concert aux Francofolies de Spa 2022

Black M fut membre du groupe historique Sexion d’Assaut. À la suite de l’immense succès du collectif et après avoir révolutionné le paysage du rap Français, il décide de se lancer dans une carrière solo avec la rage de triompher à nouveau et obtient une nouvelle fois un disque de diamant, un double disque de platine et réalise plusieurs tournées en France et à l’international. Aujourd’hui, installé comme artiste de renom, très suivi sur les réseaux sociaux et écouté partout dans le monde, Black M symbolise ce grand écart entre hits populaires à destination du grand public et titres techniques pour connaisseurs, nostalgie et avant-gardisme, conscient et dansant, il conserve une énergie sans failles et met un point d’honneur à partager le plus possible avec son public. Pour la première fois, le nouveau coach de la saison 10 de The Voice Belgique, sera présent aux Francos de Spa le jeudi 21 juillet.