Henri PFR : "Tomorrowland, c’est à la fois le meilleur et le pire endroit du monde"

Le jeune DJ et producteur belge est de retour avec un nouveau single dansant, "Tiger Style", aux paroles très personnelles. Henri PFR était dans Le 8/9 pour nous parler de ce nouvel opus, de sa longue pause de deux ans mais aussi de ses futurs projets.

Après un voyage au Canada, un changement dans son équipe de management et un déménagement en préparation avec sa compagne Marie Lopez (la youtubeuse Enjoyphoenix), Henri PFR est de retour sur la scène musicale :

"J’avais besoin d’une petite pause."

"Il y a eu plein de changements pour une finalité positive mais qui, sur le moment, m’ont pris du temps et de l’énergie. C’est pour ça que je me suis retiré de la vie médiatique et même de la vie sociale de manière générale."

Mais pas question d’abandonner la musique pour autant : "Je me remets toujours en question mais au final j’adore tellement la musique, j’adore tellement ce que je fais que non, je pense que je n’arrêterais jamais."

Et c’est avec "Tiger style", un titre avec la voix de la chanteuse Hannah Wilson qu’il remet le pied à l’étrier. Une chanson qui est justement une ode au moment où l’on décide de reprendre son destin en main et de vivre pleinement : "C’est le mood dans lequel on se met pour reprendre sa vie en main. C’est ma façon à moi de me dire 'allez je réattaque un peu' parce que je me suis laissé aller pendant deux ans."

Un single que vous pourrez découvrir en live (le DJ n’enregistre pas ses sets !) sur la scène de Tomorrowland le vendredi 21 juillet prochain :

"Tomorrowland, c’est à la fois le meilleur et le pire endroit du monde !"

"C’est le meilleur endroit parce que c’est le rêve de tout DJ d’être sur cette scène, et c’est le pire endroit car on ne peut pas se permettre l’erreur. Ce festival est une sorte de carte de visite. On est filmé et retransmis sur Youtube, il y a tellement de gens qui te regardent que si tu rates une transition, si tu fais une petite bêtise, ça se voit vite."