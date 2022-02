Henri PFR fête la réouverture des boîtes de nuit avec l'équipe du Réveil de Tipik !

À l'occasion de la réouverture des boîte de nuit et des clubs en Belgique, le DJ belge Henri PFR était l'invité du Réveil de Tipik !

Une émission spéciale pleine de surprises, de quizzs et d'anecdotes croustillantes en direct de la discothèque Doktor Jack de Braine-l'Alleud et ce, en présence du public !

Récemment revenu du Canada, Henri PFR était présent aux côtés de Marco, Lara et François pour fêter la réouverture des clubs et présenter son dernier single "Unbearable", un titre collaboratif avec les américains Tyler James Bellinger et ROZES.

Réccoutez l'émission complète ici et retrouvez, en fin de podcast, un mix exclusif qu'Henri a joué pour le public du Doktor Jack !

Retrouvez toute la semaine prochaine Tangui et Tiffany qui prendront les manettes du Révéil de Tipik pendant les vacances de Carnaval !