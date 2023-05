Henri PFR : "Faire de la peinture, j’adore ça", l’artiste se livre à l’occasion de son nouveau titre, "Tiger Style"

Ce mercredi, Samy et Lou recevaient le DJ belge Henri PFR.

L’artiste est de retour avec un tout nouveau single, "Tiger Style". Un titre qui marque un tournant dans ses productions. Une vibe plus club, plus festival qui colle à ses inspirations du moment et à ses premiers amours avec l’électro. Il marque aussi le début de sa collaboration avec les équipes de Tomorrowland. Le "Tiger Style" a aussi pour signification un esprit de force pour se relever et aller de l’avant malgré les hauts et les bas.