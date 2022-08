Henri Petersen a connu l'Europe avec l'Union Saint-Gilloise en 1964 : "Je ne pensais pas qu'on reviendrait à ce niveau"

Cela faisait 58 ans que l'Union Saint-Gilloise n'avait plus disputé la moindre compétition européenne. De cette époque, il ne reste pratiquement plus que le Stade Joseph Marien et... Henri Petersen. Aujourd'hui âgé de 78 ans, le Bruxellois était remplaçant lors du match contre la Juventus en 1964 mais il se souvient très bien de l'ambiance qui régnait au Parc Duden lors de ces soirs de grands matches.