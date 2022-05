Henri Dès, le chanteur de papa, de maman et des petits enfants

Henri Dès, est né Henri Louis Destraz le 14 décembre 1940 à Renens en Suisse. A 18 ans, alors qu’il ne possède aucun diplôme, il se lance dans une formation de dessinateur-architecte. C’est un échec. Pour gagner sa vie, il effectue divers petits boulots, du vendeur de savonnettes au concasseur de camion. Pas très réjouissant. Il entame alors l’apprentissage de la guitare en autodidacte et participe à l’émission " Coup d’essai " sur la radio suisse romande en 1962. Il est remarqué par Adamo qui l’invite et l’incite à s’installer à Paris. C’est dans les cabarets parisiens de la rive gauche qu’Henri dès se fait les dents. Et l’expérience est concluante puisqu’en 1970, il est sélectionné pour représenter la Suisse à l’Eurovision. Il termine à la quatrième place avec deux autres artistes, Guy Bonnet pour la France et Julio Iglesias pour l’Espagne. Sa carrière est lancée. Henri Dès fonde sa maison de disques " Mary-Josée " en référence au prénom de sa femme qu’il a épousée en 1964. Dans un premier temps, Henri Dès écrit et compose des chansons pour adultes avant de verser dans les airs destinés aux enfants avec la parution d’un album pour les petits en 1977. A partir de cette année, les parents et les enseignants apprennent le répertoire du chanteur suisse aux enfants. En 1981, il est sollicité par Christophe Izard et présente la dernière saison des " Visiteurs du mercredi " sur TF1. En 1985, il remporte son premier disque d’or et part en tournée. Il foule la scène de l’Olympia à maintes reprises (en 1986/88/89/91/93/95/97/99/2002/2009). Sa popularité ne cesse de croître et dans toutes les tranches d’âge. Dans son répertoire, des chansons incontournables, inoubliables comme " Les bêtises à l’école ", " La petite Charlotte ", " Quand j’éteins la lumière ", " Gâteau ",…

L’artiste reçoit de multiples récompenses, des disques d’or mais également un disque de diamant pour sa collection : " Le monde d’Henri Dès ". En 2012, il fait son entrée dans l’édition du Petit Larousse illustré. Deux ans plus tard, il créée sa propre web radio, tout simplement radio Henri Dès. Infatigable bosseur, il continue à écrire des chansons et des spectacles. Il sort des albums anniversaire et une foule de DVD. Un sacré palmarès pour l’artiste qui a donné son nom à 23 écoles, 2 écoles de musique, 3 centres de loisirs et 2 crèches. Et aujourd’hui, son actualité, un album pour adultes, " Autrement ", interdit au moins de 16 ans. Douze titres sur la vie, la mort, l’amour, le burn-out, la paresse, les amis,…Henri Dès a profité du confinement pour travailler et sortir un nouvel opus. Quelle énergie pour cet homme qui n’a pas appris à l’école que des bêtises.